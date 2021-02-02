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Кабмин поддержал законопроект против навязывания банками дополнительных услуг

Законопроект направлен на недопущение нарушений прав потребителей финансовых услуг

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу парламентариев, запрещающую кредитору проставлять в договоре потребительского займа отметки о согласии заемщика с условиями соглашения и предоставлением дополнительных услуг. Об этом говорится в проекте заключения кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

Законопроект предусматривает запрет на предоставление кредитором в заранее напечатанной форме согласия за заемщика с условиями кредитования и (или) приобретением им допуслуг без его собственноручной подписи или ее аналога. Документ был внесен в Госдуму в июне 2020 года группой депутатов "Единой России" во главе с вице-спикером нижней палаты Ольгой Тимофеевой.

"Законопроект направлен на недопущение нарушений прав потребителей финансовых услуг, выраженных в заключении кредитных договоров (договоров займа) на неясных, навязанных банками условиях. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - указывается в проекте отзыва кабмина.

Правовое управление Госдумы также не имеет к инициативе концептуальных замечаний.

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