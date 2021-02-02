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Политический кризис в Венесуэле

Минфин США разрешил часть финансовых операций для работы портов и аэропортов Венесуэлы

Соответствующая лицензия вступила в силу 2 февраля

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов США опубликовало во вторник генеральную лицензию, которая вводит исключения из односторонних американских санкций и разрешает ряд финансовых операций для работы портов и аэропортов Венесуэлы.

В опубликованном на сайте ведомства документе отмечается, что ряд финансовых операций с участием правительства Венесуэлы, ранее запрещенных в связи с рестрикциями и "необходимых для работы или использования портов и аэропортов Венесуэлы, разрешены". Лицензия вступила в силу 2 февраля.

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