Фондовые торги в США завершились ростом ключевых индексов

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к завершению торговой сессии во вторник.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 475,57 пункта (1,57%) и остановился на отметке 30 687,48 пункта. Индекс S&P 500 набрал 52,45 пункта (1,39%) и оказался на отметке 3 826,31 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 209,38 пункта (1,56%), до 13 612,78 пункта.

Нефть марки WTI также выросла в цене. К 16:28 по времени Восточного побережья США (00:28 мск) цена поставок энергоносителя в марте поднялась на $1,29 (2,41%), до $54,83.

По оценкам специалистов, опрошенных газетой The Wall Street Journal, котировки выросли в ходе торговой сессии на фоне ожидания публикации финансовой отчетности компаний Amazon и Alphabet. Кроме того, инвесторы испытывают оптимизм в связи с мерами, которые принимает администрация президента США Джо Байдена в рамках борьбы с пандемией и устранения ее экономических последствий.