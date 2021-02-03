"Известия": правительство планирует запретить перевалку опасных веществ вне портов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект, запрещающий перегрузки вредных и опасных веществ с судна на судно во внутренних морских водах вне портов. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Решение реализуется по прямому поручению президента России, который обратил внимание на недопустимость подвергать риску экологическую среду российских территориальных вод в результате часто практикуемой перегрузки или перевалки грузов в открытом море. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, РФ вправе принимать необходимые меры по предотвращению преднамеренных и непреднамеренных сбросов, аварий и ликвидации чрезвычайных ситуаций, загрязнения морской среды из любого источника", - приводит издание сообщение аппарата Абрамченко.

В законопроекте отмечается, что под запрет подпадает перегрузка опасных веществ "за границами морских портов во внутренних морских водах, территориальном море РФ и во внутренних и территориальных водах РФ в Каспийском море, а также в исключительной экономической зоне РФ". К таким веществам относится перевозимая нефть, сжиженные газы, жидкие вещества, перевозимые наливом, с температурой вспышки, не превышающей 60°C, и твердые вещества, обладающие опасными химическими свойствами.

Как отмечает газета, новые требования не будут распространяться на перегрузку при снабжении сооружений и судов, предназначенных для геологического изучения и добычи минеральных ресурсов. Под исключение также подпадет перевалка углеводородного сырья между судном и искусственным островом (установкой, сооружением), предназначенным для геологических работ.

Президент РФ Владимир Путин по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, состоявшегося 23 декабря 2020 года, поручил правительству до 1 мая представить предложения о совершенствовании механизмов, регулирующих деятельность участников внешнеторговой деятельности при осуществлении рейдовой перевалки грузов.

О перевалке грузов на рейде

Рейдовая перевалка грузов предполагает перевалку с корабля на корабль. Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщала, что открытая перевалка угля будет запрещена, соответствующий документ подготовил Минтранс РФ. Кроме того, Минприроды РФ предлагало запретить рейдовую перевалку ряда других грузов, в числе которых нефтепродукты, исключение должны были составить сельскохозяйственные грузы.