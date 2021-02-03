"Ъ": "Газпром" может отказаться от сбыта газа в Дагестане в пользу единого оператора

ТАСС, 3 февраля. "Газпром" намерен отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане и предлагает создать в регионе единого оператора в форме федерального казенного предприятия (ФКП). Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо главы "Газпрома" Алексея Миллера к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Как отмечает издание, таким образом компания хочет уйти от убытков, связанных с этим регионом. В письме Миллер указывает, что задолженность жителей перед региональными газовыми компаниями на 1 октября 2020 года составила 14,9 млрд рублей, а резервы по сомнительным долгам - более 9,4 млрд рублей.

По данным газеты, глава "Газпрома" предлагает передать газораспределительные сети, принадлежащие Дагестану и муниципалитетам, в безвозмездное пользование ФКП. "Газпром" может остаться только оптовым поставщиком газа в Дагестан через прямой договор между "Газпром межрегионгазом" и ФКП. Сбытовую деятельность "Газпром" хочет прекратить после передачи в ФКП абонентской базы и перевода персонала, отвечающего за реализацию газа, в "Газпром межрегионгаз Махачкала".

В пресс-службе правительства РФ подтвердили "Коммерсанту" получение письма. В кабмине отметили, что предложение "Газпрома" находится на проработке в Минэнерго, Минэкономразвития, Минфине, ФАС и Росимуществе.