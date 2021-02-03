Эксперты назвали самые востребованные услуги среди жителей российских мегаполисов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Жители крупных российских городов в среднем тратят на делегирование повседневных задач 8 600 рублей в месяц. Об этом сообщается в исследовании сервисов "СберУслуги" и "СберМаркет" среди заказов за осенне-зимний период 2020-2021 года.

По результатам аналитики, клининг, доставка продуктов и услуги нянь - самые востребованные услуги среди жителей российских мегаполисов. Это обходится им в среднем 8 600 рублей. Активнее всего услуги делегируют в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани. Чаще всего это люди 25-40 лет. Подсчеты показали, что жители больших городов при помощи сервисов услуг экономят более 29 ч в месяц.

Из всех домашних дел россияне чаще всего ищут на сервисе услуги по уборке, а пользуются клинингом два раза в месяц. Еще чаще горожанам нужна доставка продуктов из супермаркетов: один раз в 7-10 дней. На третьем месте по поисковым запросам - услуги нянь. Те, кто пользуется их помощью, делают это 2-3 раза в неделю.

"Многие жители Москвы и Петербурга уже привыкли делегировать свои дела профессионалам. Интересно, что этот тренд набирает обороты и в других больших городах: Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и так далее. Уборка, наем няни для ребенка, доставка продуктов, а также готовой еды значительно экономят время россиянам и дают больше возможностей для комфортной организации своей жизни. Люди будут все чаще привлекать профессионалов для решения самых разных повседневных задач от уборки в квартире до найма репетитора", - говорит операционный директор сервиса "СберУслуги" Марина Александровская.