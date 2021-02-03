Белоруссия предложила России выходить на новый уровень промышленной кооперации

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия должны развивать промышленную кооперацию в условиях внешних ограничительных мер и жесткой конкуренции. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, встречаясь в среду с вице-премьером правительства РФ Юрием Борисовым, передает корреспондент ТАСС.

"В условиях жесткой конкуренции и введения разными странами политических, экономических ограничительных мер мы уверены, что именно сотрудничество и промышленная кооперация будут тем фундаментом, на котором нам предстоит дальше развивать сотрудничество. И реалии таковы, что мы обязаны, на мой взгляд, выходить на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации", - отметил глава белорусского правительства.

Белорусский премьер заявил, что укрепление и развитие сотрудничества с РФ является для Белоруссии приоритетным направлением. "Сегодня экономики [Белоруссии и РФ] начинают восстанавливаться после всех шоков, которые связаны с коронавирусной инфекций и прочим", - сказал Головченко.

"Радует, что процесс идет синхронно, укрепление экономического развития наблюдается у наших обеих стран, и это очень важно, потому что Россия была, остается, и я уверен, что будет нашим ключевым партнером в военно-технической, промышленной, научно-технической сферах", - отметил премьер-министр.

Головченко предложил российской стороне принять дополнительные меры по активизации сотрудничества в космической сфере. "Необходимо в ближайшее время принять решение по финансированию совместного белорусско-российского проекта по созданию космического аппарата дистанционного зондирования Земли", - сказал белорусский премьер. Он также считает, что белорусские и российские предприятия обладают "достаточной материально-технической базой, потенциалом, которые позволяют осуществлять совместные разработки в радиоэлектронной промышленности".

При этом он обратил внимание на необходимость создания равных конкурентных условий. "Надо обсудить, как мы можем снять барьеры, чтобы предприятия могли теснее сотрудничать друг с другом", - отметил премьер-министр Белоруссии.