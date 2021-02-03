Борисов считает, что Россия и Белоруссия должны вернуться к росту товарооборота

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия должны вернуться к росту товарооборота между странами. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Он отметил, что в 2020 году товарооборот между странами сократился на фоне пандемии.

"В 2019 году товарооборот превысил $35,5 млрд. Белоруссия занимает первое место среди наших экономических партнеров на пространстве СНГ. Прошлый пандемийный год не мог не сказаться на товарообороте - он у нас просел на 17%. Но тем не менее сейчас все восстанавливается, и наша задача - обеспечить по крайней мере уже достигнутый результат и значительно его превзойти", - сказал Борисов.

По итогам 2020 года товарооборот между странами составил $25,5 млрд.

"Для этого [роста товарооборота] есть все возможности: Россия занимает первое место по накопленным инвестициям в Белоруссии. В 2020 году они превысили $4 млрд. В Белоруссии работают около 2 400 компаний с российским участием, на территории России работают белорусские компании. У нас есть возможность еще более глубоко интегрировать наши экономики и найти дополнительные точки роста нашей промышленности", - добавил вице-премьер.

В основном Россия экспортирует в Белоруссию сырую нефть, легковые автомобили, черные металлы, природный газ, уголь и вагоны.