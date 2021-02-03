На Кубани в 2021 году запланировали направить на нацпроекты 41 млрд рублей

КРАСНОДАР, 3 февраля. /ТАСС/. Около 41 млрд рублей планируется направить на реализацию национальных проектов в Краснодарском крае в 2021 году. Об этом сообщил в ходе подведения итогов работы краевой прокуратуры за прошедший год губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, призвав прокуратуру обеспечить контроль за их освоением

"41 млрд рублей предусмотрено на этот год на реализацию нацпроектов. Этот 41 млрд рублей должен быть качественно освоен, не потрачен, а освоен", - сказал Кондратьев.

Он также обратился к сотрудникам прокуратуры с просьбой обеспечить жесткий контроль по освоению данных средств.

Ключевые цели 12 национальных проектов а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в Указе "О национальных целях развития России до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации.

Национальные проекты реализуются с 2019 года и летом 2020 года были продлены до 2030 года.

Паспорт каждого национального проекта учитывает конкретные действия и сроки, вплоть до строительства или ремонта отдельного объекта; у каждого национального проекта есть также свой руководитель и куратор. Сейчас паспорта и параметры национальных проектов пересматриваются. Количество проектов при этом должно вырасти до 14: новым должен стать проект по внутреннему туризму.