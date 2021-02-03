АСИ предложило изменить законодательство для реализации Национальной социальной инициативы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило предложения по изменениям в федеральное законодательство для реализации Национальной социальной инициативы (НСИ). Об этом сообщила в среду глава АСИ Светлана Чупшева на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Есть предложения, которые нам невозможно решить без изменения федерального законодательства. Поэтому здесь нам тоже необходима будет ваша поддержка", - сказала она. "Мы прорабатываем сейчас с федеральными ведомствами, с правительством РФ [предложения], безусловно, и в рамках вашего поручения готовы будем представить все эти документы и инициативы уже в I квартале этого года", - отметила Чупшева.

По ее словам, в рамках проекта на первом этапе было выбрано 10 основных жизненных ситуаций в здравоохранении, в образовании и в социальной сфере. "Семь губернаторов выступили с инициативой самим поучаствовать в этом проекте, семь регионов. Мы также обобщили опыт по улучшению работы школ, поликлиник, больниц, социальных учреждений в этих регионах. Нам очень помог здесь ФЦК [Федеральный центр компетенций по повышению производительности труда]. И все бережливые технологии пригодились именно в рамках работы этих учреждений", - рассказала глава АСИ.

Чупшева также сообщила, что проводились фокус-группы - в каждом регионе была группа по 300 человек с абсолютно разными жизненными ситуациями, которые раскладывали на этапы. "Записать ребенка в садик: что нужно, какие бумаги, какие справки, куда отдать, какой срок, какая длительность, как выстроена эта процедура? И так по каждой жизненной ситуации", - конкретизировала она.

"Очень важно, что уже даже на этапе работы фокус-групп мы понимали, что есть огромный потенциал у регионов в сокращении этих сроков, лишних бумажек и справок. <…> Также мы посмотрели, что по разным регионам разные ситуации. Есть как одинаковые проблемы, с которыми сталкиваются люди, обращаются, но видим, что есть лучшие управленческие решения, например, принятые в регионе, которые можно также тиражировать в других регионах. Потому что срок ожидания, например, записи к узкому специалисту, профильному в одном регионе, - пять дней. Когда ты записываешься к кардиологу в другом [регионе] - больше 40 дней. То же самое с записью в детский сад: где-то это можно сделать за 7 дней, а где-то до двух лет очередь стоит", - признала глава АСИ.

Она добавила, что губернаторы полностью поддерживают агентство в этой работе. "Мы подготовили вместе с экспертами, опять же, с людьми, кто непосредственно "на земле" проходит все эти этапы, шаги, предложения на региональном уровне как некие типовые, целевые модели: как этот этап сделать образцовым для человека в каждом регионе", - добавила Чупшева.

О НСИ

АСИ по поручению президента РФ в 2020 году при участии Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика" разработало механизмы НСИ и провело их пилотную апробацию в ряде регионов.

Для пилота были выбраны 10 наиболее распространенных жизненных ситуаций для человека и семьи - это трудоустройство, получение пособий на ребенка, организация ухода за пожилым человеком, присмотр и уход за ребенком дошкольного возраста, получение общего образования, запись ребенка в кружки и секции, получение амбулаторной, стационарной и высокотехнологичной медицинской помощи, получение технических средств реабилитации.