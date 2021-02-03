Объем ФНБ в январе вырос на 103 млрд рублей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в январе 2021 года увеличился на 103 млрд рублей и на 1 февраля достиг 13,649 трлн рублей, следует из сообщения Минфина России.

"По состоянию на 1 февраля 2021 года объем ФНБ составил 13,649 трлн рублей", - говорится в сообщении.

Объем ликвидной части ФНБ на 1 февраля составил 7,7% ВВП, или 8,876 трлн рубдей ($116,409 млрд).

На 1 января объем ФНБ составлял 13,546 трлн рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено $51,248 млрд, €44,169 млрд, £8,551 млрд и 272,7 млн рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 533,995 млрд рублей.

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 279,346 млрд рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,992 млрд рублей.

На депозитах в ВТБ и Газпромбанке размещено 138,434 млрд рублей в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов. В обыкновенные акции Сбербанка вложено 2,941 трлн рублей, в обыкновенные акции "Аэрофлота" - 58,6 млрд рублей.