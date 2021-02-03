Источники: встреча мониторингового комитета ОПЕК+ завершилась без рекомендаций по добыче

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в среду длилось чуть более часа и завершилось без каких-либо заключений по уровням добычи нефти после марта, сообщили ТАСС два источника в ОПЕК.

"Абсолютно никаких рекомендаций", - сказал один из собеседников, добавив, что министры лишь обсудили отчет секретариата ОПЕК по ситуации на рынке нефти, призвали отстающие страны компенсировать перепроизводство, на этом встреча завершилась.

Другой собеседник агентства подтвердил это, отметив, что следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 3 марта, а 4 марта - уже министерская встреча ОПЕК +, на которой будут обсуждаться решения по добыче на апрель.

Ранее источник ТАСС после начала встречи сообщил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ не планирует обсуждать планы по добыче для стран альянса. Более того, в отсутствие громкой повестки министры сделали заседание полностью закрытым, без вступительных речей, которые обычно транслируются для прессы.

В министерский мониторинговый комитет входят восемь стран из 23 участвующих в соглашении. Основная функция мониторингового комитета, работу которого возглавляют Россия и Саудовская Аравия, заключается в контроле соблюдения сделки. Ранее сообщалось, что по итогам декабря 2020 г. план по сокращению добычи нефти на 7,7 млн б/с был выполнен на 99%. В то же время в ОПЕК+ накопились долги за недовыполненные квоты в предыдущие месяцы, комитет регулярно проверяет темпы их компенсации.

В начале января страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи на февраль и март. Согласно этим условиям, Россия и Казахстан смогут нарастить добычу нефти на 150 тыс. б/с в течение двух месяцев, а Саудовская Аравия и все остальные члены ОПЕК+, напротив, усилят сокращение добычи в общей сложности на 1,4 млн б/с.