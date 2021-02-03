Российские эксперты завершили работу в Египте

КАИР, 3 февраля. /ТАСС/. Группа российских экспертов завершила в среду работу в Египте, проверив безопасность не только аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, но и инфраструктуру непосредственно красноморских курортов. Об этом рассказали ТАСС в ассоциации туристических гидов курортных городов.

Делегация представителей Минтранса и экспертов в области безопасности на воздушном транспорте прибыла в Каир 27 января. С 28 января по 3 февраля они проверяли работу воздушных гаваней Хургады и Шарм-эш-Шейха. Как рассказал ранее российским журналистам посол РФ в Каире Георгий Борисенко, поскольку прошлой весной из-за пандемии нового коронавируса работа аэропортов приостанавливалась, важно было убедиться, что все функционирует без сбоев. "Если общая оценка будет положительной, это позволит думать о восстановлении прямого чартерного сообщения между двумя странами", - заметил он.

По словам главы туристических гидов Шарм-эш-Шейха Хишама Мохи, эксперты покинули синайский город еще во вторник после завершения проверки всех процедур безопасности в аэропорту и других местах. "Они проинспектировали некоторые отели, а также основные туристические места и посмотрели, как там обеспечиваются меры безопасности, - рассказал он. - В нынешних условиях пандемии они также ознакомились с принимаемыми мерами предосторожности по предотвращению распространения коронавируса".

Русскоязычные гиды, заметил он, переживают сейчас серьезный кризис из-за отсутствия российских тургрупп. "Особых надежд на эту поездку экспертов, если честно, мы не возлагаем, - заметил он. - Это уже не первый визит, специалисты по безопасности приезжали и раньше, но запрет на полеты все еще сохраняется".

Между тем, глава туристических гидов Хургады Башар Абу Талеб настроен иначе. "На этот раз визит российской делегации - она уже покинула сегодня Хургаду - вселяет оптимизм, - сказал он. - Работа российских специалистов была сосредоточена на аэропорте, процедурах контроля безопасности пассажиров и багажа, функционировании камер видеонаблюдения.

Прерванный полет

Нынешняя инспекция стала первой с января 2020 года. Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся в апреле того же года. До сих пор остается закрытым чартерное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.