Штаб по защите бизнеса в Москве разработал антиковидные инструкции для предпринимателей

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Столичный штаб по защите бизнеса совместно с представителями предпринимательского сообщества из сферы общепита, фитнеса, индустрии красоты и других отраслей создали для московских предпринимателей сборник антиковидных инструкций. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В условиях пандемии стало ясно, что предпринимателям нужна помощь в документальном оформлении процесса исполнения различных антиковидных требований. Сборник поможет бизнесу разобраться и при необходимости юридически подтвердить принятие мер по соблюдению действующих правил режима повышенной готовности в Москве", - пояснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении.

Документ также позволит контрольным органам точнее определять, кем именно допущены нарушения - компанией, индивидуальным предпринимателем или одним из должностных лиц этого предприятия.

В создании информационно-справочного документа участвовали также столичные органы контроля и надзора. В его основу легли действующие рекомендации Роспотребнадзора, указы мэра Москвы, приказы и распоряжения профильных органов исполнительной власти Москвы.

Штаб по защите бизнеса, подведомственный департаменту предпринимательства и инновационного развития города, начал работу в 2012 году. В настоящее время в него входят представители 16 столичных органов исполнительной власти, а также семи территориальных отделений федеральных органов власти, в числе которых Федеральная антимонопольная служба, Федеральная налоговая служба, Росреестр, МВД России, Роспотребнадзор, Роструд и Россельхознадзор. Среди задач штаба - создание благоприятных условий для ведения бизнеса в столице, совершенствование законодательства и содействие развитию конкуренции.