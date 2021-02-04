Онлайн-продажи отечественных товаров для детей на Wildberries в 2020 году выросли вдвое

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Доля российских товаров для детей в 2020 году составила 50-60% от всей категории детских товаров на Wildberries, а их продажи в натуральном выражении выросли вдвое по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в исследовании Wildberries (есть в распоряжении ТАСС).

"Детские товары все чаще покупают онлайн: за 2020 год оборот этой категории на Wildberries вырос на 70% - до 71 млрд рублей. Товары российского производства в 2020 году демонстрировали более высокую динамику продаж, чем в среднем в категории. Оборот отечественной продукции для детей увеличился на 96% - до 39 млн штук, в то время как в среднем по категории рост продаж составил 88% в штучном выражении", - говорится в исследовании.

Родители чаще всего приобретали одежду, обувь и аксессуары, оборот которых увеличился на 38% - до 40,4 млрд рублей. Продажи игрушек за год выросли на 123%, продукции для новорожденных - на 174%, продажи детского питания - на 517%. Самым популярным товаром для детей в 2020 году стали подгузники - за год покупатели приобрели свыше 4,4 млн упаковок. Кроме того, среди лидеров - детские каши, их было продано более 1,6 млн.

Согласно "Плану мероприятий по развитию индустрии детских товаров в 2020-2024 годах", доля отечественных детских товаров на рынке РФ в 2021 году должна достичь 30,5%, в 2022 году - 32%, а в 2023 году - 34%.

На Wildberries наиболее высокая доля российских товаров - около 60% (в среднем по категории доля отечественных товаров - около 50%) - отмечена в сегменте для новорожденных, их продажи в натуральном выражении за прошлый год выросли в три раза. Всего за календарный год покупатели Wildberries приобрели около 8,6 млн единиц одежды, аксессуаров для кормления и средств гигиены для новорожденных отечественного производства, что стало максимальным показателем продаж в категории детских товаров. Самая же высокая динамика прироста продаж российской продукции - более 11 раз - отмечена в сегменте детского питания.

Экспорт детских товаров

В Wildberries отметили, что около 6% всех продаж детских товаров пришлись на зарубежные страны. Российские предприниматели экспортировали через Wildberries детских товаров на сумму 4,2 млрд рублей (порядка $52 млн), что в 1,8 раза больше по сравнению с 2019 годом. Чаще всего за границей на Wildberries покупали игрушки, одежду, товары для малышей, детское питание и обувь для самых маленьких, а самым востребованными российскими детскими товарами стали детские каши, подгузники и белье для малышей.

Объем экспорта детских товаров из РФ к 2024 году, согласно дорожной карте развития индустрии детских товаров, должен вырасти до $743 млн против $524,8 млн в 2019 году.

Компания присутствует в Польше, Словакии, Украине, Израиле, Германии, России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Оборот Wildberries в 2020 году почти удвоился и достиг 437,2 млрд рублей.