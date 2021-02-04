"Роснефть" и BP договорились о сотрудничестве в области углеродного менеджмента

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. "Роснефть" и британская нефтегазовая компания BP подписали соглашение о сотрудничестве в области углеродного менеджмента и устойчивого развития. Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

"ПАО "НК "Роснефть" и BP подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое направлено на поддержку деятельности обеих компаний в области углеродного менеджмента и устойчивого развития", - указано в сообщении.

Отмечается, что соглашение формализует ключевые элементы взаимодействия в области устойчивого развития и работу по определению потенциальных возможностей для сокращения выбросов и реализации низкоуглеродных проектов. Компании также объединят усилия в области разработки отраслевых методологий и стандартов углеродного менеджмента, в том числе инициатив по сокращению и предотвращению выбросов метана и применению технологий повышения энергоэффективности.

"Роснефть" и BP намерены совместно оценить перспективы новых проектов, которые предусматривают применение возобновляемых источников энергии, использование технологий улавливания, утилизации и хранения СО2, а также развитие водородного бизнеса, добавили в компании.

В периметр взаимодействия "Роснефти" и BP войдут вопросы сотрудничества в области устойчивого развития и социальных инвестиций, включая проблематику биоразнообразия. Планируется обсудить возможности применения низкоуглеродных решений в области переработки и сбыта и оценить перспективы естественных лесных поглощающих систем и оборота компенсационных углеродных квот.

"Объединение усилий двух компаний - лидеров мировой энергетической отрасли - будет способствовать достижению наших корпоративных целей в области устойчивого развития, а также внесет существенный вклад в преодоление вызовов, стоящих сегодня перед отраслью и обществом в вопросах борьбы с изменением климата и обеспечения растущих потребностей мировой экономики в энергоресурсах. Это необходимо для сбалансированного социально-экономического развития и повышения качества жизни", - подчеркнул глава "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся в сообщении.