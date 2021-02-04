В Бурятии займутся выведением из "тени" незаконных предпринимателей в сфере туризма

УЛАН-УДЭ, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Бурятии ужесточат контроль за предпринимательской деятельностью в сфере туризма, в 2021 году будет усилен мониторинг местных жителей, предоставляющих отдыхающим гостевые дома, в том числе на Байкале, занимающихся туроператорской и турагентской деятельностью. Об этом сообщили ТАСС в четверг в республиканском министерстве туризма.

"Важным направлением работы в этом году станет легализация предпринимательской деятельности в туризме, планируется усилить мониторинг работы средств размещения, туроператоров и турагентов. Будут выявляться физлица, ведущие бизнес незаконно, без государственной регистрации. Все турбазы, гостевые дома и небольшие гостиницы с номерным фондом менее 15 пройдут классификацию", - сообщили в министерстве.

Кроме того, в 2021 году в Бурятии будет введена добровольная аттестация гидов-экскурсоводов. Ранее о необходимости такой аттестации заявляли представители Байкальского заповедника, Забайкальского национального парка и Баргузинского заповедника. Аттестация позволит повысить качество услуг и избавить туристов от недостоверной информации, а природные объекты - от ущерба, наносимого бесконтрольным посещением.

Туризм - одна из основных приоритетных отраслей экономики Бурятии. Главной точкой притяжения для отдыхающих в республике является Байкал, на берегу которого сосредоточено большинство турбаз и гостевых домов. В регионе, по официальным данным, работают 30 туроператоров, 507 коллективных средств размещения, 114 турагентств и 14 санаторно-курортных учреждений.

Летом 2020 года Ростуризм, компания "TUI Россия", "Уральские авиалинии", власти Бурятии и местные туркомпании впервые реализовали проект по запуску чартерной программы полетов в республику. С 4 июля по 22 сентября в Бурятии побывали более 1,5 тыс. россиян. С 6 февраля 2021 года запускается зимняя чартерная программа в Бурятию и на восточный берег Байкала.

В 2020 году вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам предложил включить туризм в перечень нацпроектов. По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, нацпроект позволит создать в России курорты мирового уровня, а также сделать Россию интересной, комфортной, удобной для путешествий не только для россиян, но и иностранных туристов.