Сенатор считает, что новый регламент поможет взаимодействию в Арктике компаний и КМНС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вступивший в законную силу новый стандарт ответственности резидентов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) во взаимоотношениях с коренными малочисленными народами (КМНС), проживающими в Арктике, должен быть воспринят компаниями как необходимое условие работы на этой территории, считает президент Ассоциации КМНС, сенатор Григорий Ледков.

"Впервые в российской практике <...> разработан документ, регламентирующий взаимодействие компаний и коренных малочисленных народов. Такая практика ранее была только на международном уровне. <…> Мы надеемся, что, хоть стандарт и носит рекомендательный характер, он будет воспринят компаниями как необходимое условие <...> деятельности на территориях традиционного проживания коренных малочисленных народов", - цитирует Ледкова пресс-служба Минвостокразвития.

Документ разработан при участии Общественного совета Арктической зоны, ФАДН России, арктических регионов, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

В пресс-службе министерства отметили, что при подготовке стандарта учитывался опыт компаний, которые ведут свою деятельность в арктических регионах. Стандарт включает перечень принципов, которые рекомендованы к исполнению резидентами в отношении представителей КМНС. Например, содействие устойчивому развитию малочисленных народов, повышение качества их жизни и сохранение исконной среды обитания, участие представителей коренных народов в принятии решений по вопросам, затрагивающим права и интересы при освоении природных ресурсов, сотрудничество в улучшении социально-экономической ситуации, минимизация отрицательного воздействия хозяйственной деятельности резидента Арктической зоны.

Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока в арктических регионах насчитывают 102 тысячи человек, к ним относятся 19 народов.

По данным АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", в настоящее время с резидентами АЗРФ заключено 38 соглашений. Инвесторы планируют реализовать проекты на сумму свыше 178,5 млрд рублей и трудоустроить более 4 380 человек.