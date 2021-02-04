Исследование: ремонт жилья обошелся россиянам в среднем в 265 тыс. рублей в 2020 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россияне потратили на ремонт квартир в 2020 году в среднем 265 тыс. рублей. Обновить свое жилье в прошлом году решила каждая двенадцатая семья, выяснила дочерняя компания Сбербанка "Сбербанк страхование".

"Каждая двенадцатая российская семья в 2020 году сделала ремонт в своей квартире. Чаще других жилье обновляли жители Москвы и Санкт-Петербурга. В среднем по стране такие работы обошлись россиянам в 265 тыс. рублей", - говорится в исследовании.

Наиболее высокие средние показатели трат на ремонт зафиксированы в Тюмени (354 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (327 тыс. рублей), Краснодаре (318 тыс. рублей), Воронеже (295 тыс. рублей), Москве (292 тыс. рублей) и Казани (287 тыс. рублей). В Москве и Санкт-Петербурге в 2020 году решили сделать ремонт по 11% семей, активно занимались обновлением жилья в Ярославле, Иванове, Череповце, Мурманске, Туле, Набережных Челнах - по 9% семей.

В 34,3% случаев россияне отвечали, что красили или оклеивали стены, в 13% - ремонтировали ванные комнаты, в 8,4% - устанавливали пластиковые окна, в 7,1% - обновляли кухню, в 5,7% - делали ремонт потолка, в 5,6% - занимались перепланировкой квартиры и в 5,2% - заменяли входные двери.

Большая часть россиян (84,4%) решила сделать ремонт из-за перевода на удаленную работу и повышения требований к качеству своего жилья, 7,8% опрошенных связывают ремонт с покупкой новой квартиры, а 3,5% респондентов пришлось обновлять жилье после аварий: прорыва коммуникаций или затопления из соседней квартиры. Более половины (51%) россиян копят деньги на ремонт, 29% - могут оплатить такие траты из текущих доходов, 13% - берут кредит или занимают у родственников и знакомых, говорится в исследовании.

Компания "Сбербанк страхование" провела исследование в 78 городах России с населением более 250 тыс. человек, где было опрошено не менее 400 респондентов.