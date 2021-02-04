Utair продлила полеты из Москвы в Танзанию до конца мая 2021 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair будет выполнять рейсы из Москвы в Танзанию до конца мая. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в четверг.

"Utair продлевает полеты на Занзибар до конца мая", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, рейсы будут выполняться несколько раз в месяц. Так, в феврале планируется выполнить два рейса, по три рейса - в марте, апреле и мае. "ПЦР-тест [на коронавирус] не нужен. Карантина на острове нет", - добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе перевозчика, Utair ввела дополнительные рейсы из Москвы в Танзанию в новогодние праздники 2021 года, чтобы из-за высокого спроса на данное направление не допустить дефицита билетов.

Utair 27 ноября 2020 года открыла регулярный рейс Москва - Занзибар. Он выполняется раз в 10 дней на дальнемагистральных Boeing 767. Время в пути - 9 часов 15 минут. В настоящее время Utair единственная российская авиакомпания, которая выполняет прямые регулярные рейсы по данному маршруту.