Росстройконтроль введет автоматизированный мониторинг качества строительства в регионах

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Росстройконтроль планирует создать автоматическую программу мониторинга за качеством строительства объектов, которое ведется на федеральное финансирование в регионах, во второй половине 2021 года, сообщил в четверг журналистам генеральный директор Росстройконтроля Владимир Щербинин.

"Мы полагаем, что программа мониторинга заработает в полном объеме не раньше 1 июля 2021 года. Сегодня она работает в тестовом режиме", - сказал Щербинин. Он пояснил, что пока информация в систему загружается в ручном режиме.

Исполнительный директор - начальник производственного управления Росстройконтроля Александр Бессонов добавил, что в перспективе в программе будет автоматически собираться аналитика по ходу строительства объектов. В системе можно будет посмотреть видео с камер, установленных на стройплощадках, фотографии, узнать о проблемных моментах на объекте.

Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный центр строительного контроля" (Росстройконтроль) - подведомственная Минстрою России организация, обеспечивающая строительный контроль при возведении объектов региональной и муниципальной собственности высокой социальной значимости, финансируемых за счет средств федерального бюджета. Организация осуществляет строительный контроль в рамках национальных проектов "Жилье и городская среда", "Экология", а также ведомственной целевой программы "Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации". До января 2021 года - Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ" (ФЦСИП).