Путин подписал закон о создании ЛесЕГАИС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС), направленный на декриминализацию лесной отрасли. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает перечень сведений, содержащихся в этой системе, а также порядок их предоставления. Он определяет, что заключение договоров по использованию лесов с рубками лесных насаждений, учет древесины, совершение сделок с древесиной осуществляются только в электронном виде в ЛесЕГАИС. Кроме того, вводится электронная форма сопроводительного документа на перевозку древесины с регистрацией его в данной системе.

Также в целях пресечения незаконной заготовки древесины закон запрещает находиться в лесу гражданам с машинами или оборудованием, предназначенными для заготовки и вывоза древесины, без разрешительных документов. Документ вводит такую форму наблюдения за соблюдением лесного законодательства, как административное обследование лесов, позволяющую на основе анализа данных информационных систем и дистанционного зондирования принимать решения о необходимости проверок. Кроме того, документ гарантирует свободный и бесплатный доступ граждан и юридических лиц к информации о лесах в РФ.

Один из авторов инициативы, глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, отмечал, что по закону производство продукции переработки древесины будет возможно исключительно на объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры, сведения о которых внесены в государственный лесной реестр. Сенатор подчеркивал, что законом в 2021 году в отдельных субъектах РФ предусмотрен эксперимент по осуществлению надзора уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. "В настоящее время на федеральном уровне будет проводиться дополнительный контроль в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней. А в отдельных регионах и лесной надзор в порядке эксперимента переведен на федеральный уровень. Посмотрим, что покажет эксперимент", - сказал он.

Майоров также указывал на то, что в соответствии с перечнем нормативных правовых актов, необходимых для реализации этого закона, потребуется принятие 27 подзаконных актов (в том числе 12 правительственных актов и 15 ведомственных).

В конце сентября президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди поручений главы государства по итогам совещания был полный запрет на вывоз из страны грубо обработанных или не обработанных вообще лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства отечественной экономикой, укрепление кадрового потенциала отрасли.