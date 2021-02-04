Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Международным инвестбанком

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительством РФ и Международным инвестиционным банком (МИБ) об условиях пребывания организации на территории страны. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение было подписано 11 февраля 2020 года в Москве. Согласно документу, МИБ и его сотрудникам предоставляется ряд привилегий и иммунитетов. В частности, банк, его имущество, активы, доходы, переводы, а также операции и сделки, осуществляемые в соответствии с соглашением, освобождаются от налогов, всех ограничений и таможенных сборов. Имущество и архивы обладают иммунитетами от обыска, реквизиции, конфискации.

Все управляющие, директора, их заместители, должностные лица и сотрудники МИБ будут иметь иммунитет от правового преследования, иммиграционных и налоговых ограничений. Уточняется механизм подтверждения получения ими доходов для госорганов и организаций на территории РФ, а также информирования налоговых и иных органов.

Помимо этого, определен регламент выдачи МИД России дипломатических паспортов сотрудникам банка, являющимся россиянами.

Финансирование основной деятельности отделений и представительств МИБ в РФ будет проводится за счет его собственных средств. В то же время правительство России по возможности будет оказывать банку содействие в подборе служебных помещений и оборудования, в доступе к необходимым объектам и услугам. Условия, на которых это содействие будет оказываться, должны быть не менее благоприятными, чем для любых других международных организаций или дипломатических представительств на территории РФ.

О банке

МИБ - международная межгосударственная организация, учрежденная в 1970 году. Ее членами являются Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Российская Федерация, Румыния, Словакия и Чехия.

Объявленный капитал МИБ составляет €2 млрд. Россия является его крупнейшим акционером с долей в оплаченном капитале 42,91%.

Банк специализируется на финансировании проектов, направленных на поддержку развития экономик стран-участниц. Он предоставляет прямое финансирование и кредитование в сотрудничестве с другими финансовыми институтами, а также через банки-партнеры.