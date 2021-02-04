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Медведев обсудил с Грефом кибербезопасность и защиту данных

Ранее зампред Совета безопасности обращал внимание на рост числа мошенничеств в киберсфере

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом защиту данных и IT-инфраструктуры.

"На встрече с президентом, предправления Сбербанка Германом Грефом обсудили вопросы обеспечения безопасности в сфере IT, защиты данных и киберинфраструктуры", - написал Медведев во вторник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее зампред СБ России обращал внимание на рост числа мошенничеств в киберсфере, отмечая, что люди в повседневной жизни все больше используют цифровые решения, а компании переходят на удаленный режим работы, открывая доступ к своим внутренним данным, поэтому кибермошенникам, хакерам и продавцам контрафактной продукции стало легче искать себе жертв. По его словам, для борьбы с такими явлениями правоохранителям потребуются новые технологии фиксации преступлений.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияГреф, Герман Оскарович
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