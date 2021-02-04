Средняя сумма микрозайма в декабре достигла 8,54 тыс. рублей

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Средняя сумма микрозайма (до 30 тыс. рублей) в России в декабре 2020 года достигла 8,54 тыс. рублей, что на 2,6% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с ноябрем средняя сумма микрозайма выросла на 2,3%.

"Сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с "карантинными" мероприятиями, - приводит пресс-служба слова гендиректора НБКИ Александра Викулина. - После падения в апреле постепенное возвращение к прошлогоднему уровню продемонстрировал и средний чек "займа до зарплаты".

Наибольший средний размер "займа до зарплаты" в декабре среди 30 регионов - лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования был зафиксирован в Москве (11,15 тыс. рублей) и Белгородской области (10,74 тыс. рублей). Самый большой рост среднего чека микрозайма продемонстрировали Белгородская область (+39,6%), Красноярский (+21,5%) и Приморский (+18,2%) края.