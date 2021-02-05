Минпромторг подготовил проект постановления о возможности вводить ограничение экспорта ДСП

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает внести древесно-стружечные плиты (ДСП) в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров, экспорт которых при необходимости может быть временно ограничен или запрещен. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, запрет или ограничения могут вводиться в исключительных случаях.

В частности, перечень предлагается дополнить такими позициями, как древесина в виде щепок или стружки хвойных пород, плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других одревесневших материалов, не пропитанные или пропитанные смолами, или другими органическими связующими веществами.

О дефиците продукции

В январе глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, выразив обеспокоенность дефицитом плитной продукции, в частности ДСП, и ростом цен на нее. Как говорилось в письме, в ТПП поступают многочисленные обращения предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, связанные с возникшим в последнее время на рынке заметным дефицитом плитной продукции (ДСП, ЛДСП, МДФ), значительным и, по мнению заявителей, необоснованным ростом цен на нее. ТПП попросила поручить Минпромторгу и ФАС рассмотреть сложившуюся ситуацию на плитном и мебельном рынках с целью защиты национального производителя.

В декабре Минпромторг заявлял, что крупные производители мебели не ощущают дефицита этого сырья, хоть и признают некий дисбаланс на рынке. По данным министерства, о дефиците плиты для мебели "заявляют "серые", полулегальные производители мебели, у которых нет согласованного с производителями плит ДСП графика покупок, нет предоплаты, нет складов, часто они работают через дилеров и наличные деньги". В Минпромторге отмечали, что ожидают окончания ажиотажа в январе, так как в первом квартале у производителей плит ДСП традиционно наблюдается дефицит заказов и профицит производственных мощностей.