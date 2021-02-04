Вопросы в тестировании инвесторов на понимание рисков планируют поделить на семь категорий

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Согласно базовому стандарту, который разрабатывается профучастниками финансового рынка и Банком России, тестирование неквалифицированных инвесторов на понимание рисков при работе со сложными инструментами будет разделено минимум на семь категорий. Об этом рассказал глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев в рамках онлайн-дискуссии, организованной Ассоциацией развития финансовой грамотности. Ранее сообщалось, что запуск предварительного тестирования неквалифицированных инвесторов произойдет весной 2021 года, а с 1 октября станет обязательным.

"У нас есть дорожная карта, согласованная нами с Центральным банком по подготовке базового стандарта брокерского тестирования <…> Этот базовый стандарт предполагает деление всех финансовых инструментов на семь групп. По каждой из групп предполагается семь вопросов, из них три вопроса на самооценку - на описание себя как инвестора и опыта на финансовом рынке, а четыре других - позволяющих брокеру оценить понимание основных черт финансовых инструментов", - пояснил он.

Ожидается, что стандарт будет утвержден в марте. "С этого момента откроется возможность для так называемого пробного тестирования на будущее, которое можно будет проводить на понимание большинства требующих тестирования сложных инструментов, приобретение которых будет ограничено с принятием нового закона весной", - добавил Тимофеев.

Ранее Банк России подготовил законопроект, вносящий изменения в части требований к предложению финансовых инструментов и услуг неквалифицированным инвесторам, он был внесен в Госдуму в конце января. Согласно документу, профучастники не смогут предлагать неквалифицированным инвесторам в том числе структурные облигации и облигации с негарантированным купоном, а также акции, не допущенные к обращению на бирже, и внебиржевые производные финансовые инструменты.

Разделение структурных продуктов на категории

Тимофеев напомнил, что профучастниками ранее было также предложено разделить структурные продукты на простые и сложные. Однако простые продукты также могут быть разделены на две категории.

"Первая категория - это простые структурные инструменты, они должны быть доступны неквалифицированным инвесторам и представляют собой структурные инструменты со 100% защитой капитала, а также с очень простой, с точки зрения структурирования, формулой дохода, которая основана на курсе рубля, RUONIA, индексах бирж и данных статистической информации, которая раскрывается регулярно и публично", - пояснил он, добавив, что в то же время инструменты не должен гарантировать доходность выше, чем ставка по депозитам.

"Доходность по инвестиционным инструментам может быть ниже, чем ставка по депозитам, потому что это плата за получение высшего дохода", - отметил Тимофеев. Во вторую категорию простых инструментов могут входить продукты без 100% защиты капитала, или со 100% защитой капитала, но со сложной структурой дохода, добавил он.