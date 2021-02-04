Инициативу о расширение льгот отелям с посторонней загрузкой до 40% включат в доклад мэру

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Инициатива по расширению с 20% до 40% доли площадей, которую отели могут использовать не для основной деятельности, сохраняя льготу по уплате налога на имущество, войдет в доклад мэру Москвы Сергею Собянину. Об этом бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева сообщила ТАСС.

"Инициативу эту мы обсуждали, она не новая, очень хорошо, что официально она зашла. <...> Все, что на уровне Москвы в рамках доклада, - сейчас самая горячая пора такие инициативы заводить. Это не одна инициатива, то есть сейчас [есть] и другие", - пояснила Минеева.

По ее словам, почти все отраслевые бизнес-объединения также дали свои предложения. Минеева уточнила, что в Москве 30 активных бизнес-объединений.

Льгота по уплате налога на имущество для московских отельеров действует с 2017 года и подразумевает 75% скидку, если объект использует не для основной деятельности до 20% площадей.

В конце января Минеева сообщила, что собрала около 100 инициатив для доклада мэру Москвы, который планируется представить в марте. В доклад также войдет инициатива по отмене НДС для ресторанного бизнеса.