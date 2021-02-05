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Пандемия COVID-19

Панама готова одобрить к использованию вакцину "Спутник V"

Письмо о намерениях подписал министр здравоохранения страны Луис Франсиско

ТАСС, 5 февраля. Правительство Панамы готово зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на подписанное министром здравоохранения центральноамериканской страны Луисом Франсиско Сукре письмо о намерениях.

"Правительство Панамы <...> готово выдать разрешение на экстренное применение вакцины "Спутник V", - говорится в документе, подлинность которого агентству подтвердил источник в ведомстве. Письмо датировано 3 февраля и адресовано Российскому фонду прямых инвестиций.

По информации Reuters, в Панаме зафиксировано 324 489 случаев заражения коронавирусом, от вызываемого инфекцией заболевания умер 5 391 человек.

Теги
ПанамаРоссияПандемия COVID-19
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