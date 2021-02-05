Власти Хабаровского края заявили о сокращении очередей на заправках

ХАБАРОВСК, 5 февраля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае сообщили о сокращении очередей на автозаправочных станциях, но отметили продолжающийся ажиотаж среди местных жителей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Ситуация с запасами топлива в регионе обострилась в конце января, когда Хабаровский НПЗ, входящий в компанию ННК бизнесмена Эдуарда Худайнатова, остановил на ремонт установку каталитического риформинга, отвечающую за выпуск высокооктановых бензинов. Несмотря на созданный заводом 20-дневный запас топлива, бензина стало не хватать.

"Сейчас наши специалисты совершают очередной объезд заправочной сети "ННК" в Хабаровске, проезжаем каждый день по 50 станций. Топливо на АЗС в свободной продаже есть, очереди стали меньше. На отдельных станциях оно быстро заканчивается, но ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" постоянно его подвозит. Мешает лишь ажиотаж, из-за которого сейчас в городе развернулась целая кампания по перепродаже бензина. Перекупщики заливают по 200 литров в одни руки. Затем по объявлениям перепродают бензин населению. В итоге отдельные заправки опустошаются за несколько часов, что не дает компании ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" войти в плановый график и стабилизировать ситуацию окончательно", - приводятся в сообщении слова и.о. председателя комитета по развитию ТЭК Александра Чипизубова.

Для решения проблемы с дефицитом топлива была организована временная схема поставки с нефтезаводов других регионов, а также из Росрезерва. Хабаровский завод возобновил отгрузку топлива 3 февраля. За прошедшие сутки, по данным регионального правительства, Хабаровский НПЗ выпустил 1,7 тыс. тонн бензина марки АИ-92. Предприятие вышло на полную производственную мощность. Из этого объема была восполнена потребность в топливе всех заправок сети "ННК", расположенных в Хабаровском крае. Накануне генеральный директор завода Игорь Быстров сообщал, что предприятие работает на максимальной мощности, отгрузка топлива идет в сверхнормативном режиме.

По информации предприятия, которую приводит региональное правительство в пятницу, за прошедшую ночь бензовозами компании были заправлены все 84 АЗС в Хабаровском крае, в том числе вдоль междугородних автотрасс. И при этом на отдельных станциях, в основном в Хабаровске, бензин уже закончился. То есть люди успели выкупить весь суточный запас. Сейчас автотранспортом компании ведется оперативная дозаправка АЗС. На маршрутах работает 31 бензовоз, техника делает по 10-12 рейсов, вместо восьми, как это происходит в обычное время. При этом топливо на нефтебазе находится в достаточном количестве.

"С 6 февраля предприятие начнет выработку бензина АИ-95 в объеме 1,5 тыс. тонн ежесуточно, что полностью перекроет потребность Хабаровского края и в этой марке. Кроме того, с 4 февраля на нефтебазу ПАО "ННК- Хабаровскнефтепродукт" дополнительно поступил бензин в объеме более 400 тонн, привезенный со складов Госрезерва. Такие партии теперь будут приходить регулярно, за счет них создадут нормативный резерв на внештатные случаи. Также в пути находятся еще 2200 тонн бензина АИ-92, приобретенного компанией "Нефтегазхолдинг" с нефтеперерабатывающих заводов Сибири", - говорится в сообщении.

Очереди на заправках

На этой и прошлой неделе на АЗС, в частности, в Хабаровске, образовывались очереди из десятков машин. Водителям приходилось простаивать в ожидании возможности заправиться по несколько часов, многие стояли и в ночное время. В городе при этом отмечаются сильные морозы. В то же время на сайтах объявлений появились частные предложения по продаже бензина дефицитных марок АИ-95, АИ-92 по стоимости порядка 120 рублей за литр с услугами доставки. Местные жители предлагают к продаже и места в очередях за отдельную плату. В соцсетях неоднократно появлялись видео с конфликтами между водителями на заправках.

Некоторые предприниматели при этом пошли навстречу хабаровчанам и угощали автовладельцев в очередях горячим чаем. "Мы решили поднять настроение хабаровчанам и организовали раздачу домашнего сладкого чая на основе фруктов и сиропов. У арены "Ерофей", где километровые очереди, угостили около 150 человек. Продолжим делать это, если ситуация не выправится", - сказал ТАСС руководитель одной сетей бургерных Сергей Мун. В городе в связи со сложившейся ситуацией выросли цены на такси.

"Мы еще раз призываем население успокоиться и не покупать бензин впрок, тем более перестать "кормить" спекулянтов, наживающихся не перепродаже топлива <…> Люди должны понять, что таким бензином, кроме его завышенной стоимости, еще и опасно заправляться, так как его, вероятно, разбавляют. Когда наши граждане это поймут, то ажиотаж утихнет, а ситуация окончательно стабилизируется", - приводятся в сообщении правительства слова Чипизубова.

Ситуация с ценами

Цены на бензин на заправках ПАО "ННК - Хабаровскнефтепродукт", которые имеют самую разветвленную сеть в регионе, не повышались. "Цены на этих заправках с января не повышались. 18 января было повышение цены на нефтепродукты, реализуемые ООО "РН-Востокнефтепродукт" через АЗС в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре на бензин автомобильный АИ-92 - плюс 30 копеек, на АИ 95 - плюс 30 копеек, на дизельное топливо - плюс 15 копеек. Но это произошло еще до обострения ситуации с топливом в регионе. С причинами разбираемся", - сказали ТАСС в Хабаровском управлении ФАС России.

Мониторинг цен на бензин ведется ежедневно. По данным ФАС, за последнее время цены поднялись только на территории Ванинского и Советско-Гаванского районов Хабаровского края на АЗС ООО "АЗС Трансбункер". Стоимость бензина увеличилась на 1,5-3 рубля. Проводится анализ обоснованности повышения цен.