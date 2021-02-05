Мишустин заявил, что Россия оказалась готова к развитию цифровых решений в период пандемии

АЛМА-АТА, 5 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия была готова к интенсивному развитию цифровых решений, которые обрели новую актуальность в период пандемии. Об этом он сказал в пятницу на форуме Digital Almaty 2021.

"Очень важно было продолжать предоставлять людям государственные услуги, не подвергая их риску заражения, - напомнил Мишустин. - В условиях самоизоляции именно цифровые решения стали связующим звеном общества. Это был иной вызов для государства, и мы оказались к нему готовы".

Глава кабмина напомнил, что вопросы интеграции обсуждались на аналогичном форуме год назад, однако тогда никто даже не предполагал наступление пандемии. "Никто тогда не мог предположить, как быстро поменяется мир", - сказал Мишустин. Он напомнил, что странам Евразийского экономического союза пришлось принимать непростые решения о закрытии границ, предприятий, социальных учреждений, о введении режимов самоизоляции и ограничении контактов людей. "Мы делали все, чтобы предотвратить распространение инфекции, защитить жизни наших граждан", - констатировал премьер.