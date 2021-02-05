Проект создания угольного кластера на севере Красноярского края получит господдержку

КРАСНОЯРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Компания "Северная звезда" сможет рассчитывать на государственную субсидию в размере до 20% от расходов на создание инфраструктуры при реализации проекта угольного кластера на базе Сырадасайского угольного месторождения на Таймыре (север Красноярского края). Об этом говорится в сообщении "Корпорации развития Енисейской Сибири" в пятницу.

Проект создания угольного кластера реализуется компанией "Северная звезда" (входит в состав корпорации AEON) на базе Сырадасайского каменноугольного месторождения и предполагает создание производства угольных концентратов из коксующихся углей мощностью 5 млн тонн в год с возможностью расширения до 10 млн тонн в год.

"В список шести инвестпроектов, которые получат государственную поддержку, вошел проект освоения Сырадасайского каменноугольного месторождения на Таймыре. Компания "Северная звезда", реализующая проект освоения месторождения, сможет рассчитывать на безвозвратную субсидию от государства в размере до 20% своих вложений. Средства можно будет потратить на создание новой инфраструктуры для промышленных объектов", - говорится в сообщении.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет более 45 млрд рублей до 2024 года. В рамках создания кластера планируется запустить не только угольный кластер и обогатительную фабрику глубокой переработки угля, но и создать вахтовый поселок и морской угольный терминал "Енисей", строительство которого уже началось.

"Реализация инвестпроекта поспособствует модернизации и развитию инфраструктуры, что обеспечит транспортную доступность поселка Диксон и позволит создать современный опорный пункт на трассе Северного морского пути", - уточнили в корпорации развития. До 2028 года налоговые поступления в консолидированный бюджет края превысят 6 млрд рублей, будет создано не менее 2 тыс. рабочих мест.

О месторождении

Сырадасайское угольное месторождение расположено в 105-120 км юго-восточнее поселка Диксон на Таймыре, ресурсы месторождения оцениваются в 5 млрд тонн. Как сообщалось, "Северная звезда" планирует инвестировать в проект 40 млрд рублей.

КИП "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край, был инициирован в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею создания поддержал президент РФ Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта.