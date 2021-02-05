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Пандемия COVID-19

Pfizer отозвала заявку на использование ее вакцины от коронавируса в Индии

Ранее сотрудники компании, по данным Reuters, провели встречу с представителями индийских властей, регулирующих распределение медицинских препаратов в стране

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Американская компания Pfizer, разработавшая в партнерстве с германской компанией BioNTech вакцину от нового коронавируса, отозвала заявку на одобрение применения этого препарата в чрезвычайных обстоятельствах в Индии. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Сотрудники компании, по данным агентства, провели в среду встречу с представителями индийских властей, регулирующих распределение медицинских препаратов в стране, по итогам которой отозвали свою заявку.

"С учетом состоявшихся на встрече обсуждений и нашего понимания [необходимости предоставления] дополнительной информации, которая, возможно, потребуется регулятору, компания приняла решение отозвать в настоящее время свою заявку", - приводит Reuters заявление Pfizer. В нем также указывается, что через какое-то время компания вновь направит свою заявку с предоставлением дополнительной информации, запрашиваемой регулятором.

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СШАИндияПандемия COVID-19
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