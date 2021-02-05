РБК: сотовые операторы считают неоправданным госрегулирование цен на связь

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн") считают неоправданным госрегулирование цен на пропуск голосового трафика. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо представителей "большой тройки" операторов мобильной связи на имя заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Подлинность документа изданию подтвердили два источника на телекоммуникационном рынке.

Минцифры в конце января подготовило изменения в порядок регулирования межоператорских тарифов, они устанавливаются для операторов фиксированной связи, которые владеют не менее 25% номерной емкости в регионе, в том числе Московской городской телефонной сети и "Ростелекома".

Министерство выступает за распространение госрегулирования тарифов на пропуск голосового трафика для оператора универсальной связи (в России таким статусом обладает только "Ростелеком") и на его взаимодействие с мобильными операторами.

Согласно проекту документа, если межоператорские тарифы сотовых компаний будут превышать регулируемые цены для оператора универсальной связи, он сможет требовать возмещение разницы.

РБК направил запрос в аппарат Чернышенко и Минцифры. Представитель пресс-службы ФАС заявил, что в ведомстве ждут завершения общественного обсуждения и внесения по его результатам корректировок, после чего проект должен поступить на согласование в ФАС, которая направит свою официальную позицию авторам документа.

Что думают операторы

Авторы письма отмечают, что фактически проект поправок в постановление правительства предписывает компаниям связи, взаимодействующим с универсальным оператором, применять цены, установленные регулятором для него, а не для тех, чьи цены не регулируются действующим законодательством.

По их мнению, проект "накладывает двойное финансовое обременение на операторов связи". Кроме того, в МТС, "Мегафоне" и "Вымпелкоме" считают, что проект противоречит законам "О связи" и "О конкуренции", в связи с чем они просят Чернышенко провести дополнительное обсуждение изменений.

Представитель МТС сказал РБК, что проект постановления нуждается в дополнительной проработке, поскольку его принятие в предложенных формулировках может означать ценовое регулирование по широкому спектру услуг, что негативно скажется на их развитии. Представители "Вымпелкома", "Мегафона" и "Ростелекома" воздержались от комментариев.