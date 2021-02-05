Бензин из Росрезерва начал поступать в Амурскую область

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. тонн бензина, выделенных по линии Росрезерва, начали поступать в Амурскую область. Вся партия прибудет в регион к концу недели, сообщает пресс-служба экономического развития и связей области.

"На основании обращений субъектов Дальнего Востока правительство РФ приняло решение о поставке в регионы топлива из Росрезерва. В Приамурье поступит около 1,5 тыс. тонн такого бензина. Почти 500 тонн сегодня утром прибыло в Белогорск и в течение дня поступит в Благовещенск. Вторая партия объемом более 320 тонн уже отгружена - ее прибытие ожидаем к 7 февраля, еще 700 тонн отгрузят в ближайшие дни", - цитирует пресс-служба начальника управления топливно-энергетического комплекса министерства экономического развития и внешних связей области Сергея Гололобова.

Дефицит бензина марок АИ-92 и АИ-95 на некоторых автозаправочных станциях Амурской области возник в связи с ремонтными работами на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). После возобновления его работы, в ближайшие два дня для Приамурья планируется отгрузить около 800 тонн топлива. Накануне генеральный директор НПЗ Игорь Быстров сообщил, что завод уже работает на полную мощность, с момента его запуска отгружено уже 1,5 тыс. тонн топлива.

"Учитывая эти поставки, ситуация с бензином в Приамурье нормализуется в начале следующей недели", - сказал Гололобов.

Кроме того, в Амурскую область начал поступать бензин из Сургута. В Благовещенск и Бурейский район завезено более 520 тонн.

В середине января произошла остановка производства бензина на Хабаровском НПЗ (принадлежит ННК) из-за технических проблем с компрессорным оборудованием, что привело к выпадающим объемам производства автомобильного бензина приблизительно на 2 тыс. тонн в сутки, то есть приблизительно на 30 тыс. тонн за период ожидаемого простоя. Была разработана временная схема доставки и продажи топлива.