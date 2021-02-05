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Пандемия COVID-19

Росатом отмечает снижение заболеваемости COVID-19 в отрасли

Глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что он сделал прививку от коронавируса

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" отмечает снижение заболеваемости COVID-19 среди сотрудников отрасли. Число заболевших в настоящее время в разы ниже декабрьских показателей, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в видеообращении к сотрудникам отрасли, опубликованном на официальном сайте.

"Риски, конечно, сохраняются, но явно наметились позитивные тренды. Число заболевших и в отрасли, и в стране снижается. На сегодняшний день на контроле остаются 2 тыс. 165 случаев, это в 3,5 раза меньше, чем в декабре. У нас идет масштабная вакцинация, привиты уже больше 30 тыс. работников и жителей атомных городов", - сказал он.

Лихачев добавил, что он также сделал прививку от коронавируса.

"Я тоже присоединился к этому движению, и недавно сделал первую прививку. Самочувствие - в норме", - добавил он.

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РоссияПандемия COVID-19
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