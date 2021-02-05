Минфин и "Роснефть" подписали инвестсоглашение о стимулировании добычи на Приобке

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ, Минприроды РФ и "Роснефть" подписали инвестиционное соглашение о стимулировании добычи нефти на Приобском месторождении (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом говорится в совместном заявлении Минфина и нефтяной компании.

"Минфин России, Минприроды России и ПАО "НК "Роснефть" подписали инвестиционное соглашение о стимулировании добычи нефти на Приобском месторождении", - говорится в заявлении.

"Роснефть" каждые три года будет отчитываться перед Минфином об исполнении инвестиционного соглашения по Приобскому месторождению.

"Для достижения бюджетной эффективности предоставления налоговых стимулов соглашением определен порядок мониторинга за выполнением условий соглашений - каждые три года компания должна предоставлять Минфину России отчет с указанием плановых и фактических объемов добычи нефти, а также иных показателей для расчета доходов федерального бюджета. Контроль выполнения компанией обязательств, установленных соглашением, осуществляет Минфин", - говорится в документе.

Предельный размер налогового вычета по Приобскому нефтяному месторождению (Ханты-Мансийский автономный округ) составит 3,83 млрд рублей в месяц или в целом 460 млрд рублей. "Так, в соглашении определен планируемый в 2021-2032 годах в условиях отсутствия налогового вычета объем добычи, который компания обязуется увеличить за счет получения льготы. Предельный размер налогового вычета составляет 3,83 млрд рублей в месяц, если среднемесячный уровень цен нефти "Юралс" окажется выше базовой, на основе которой сформированы расходы бюджета ($43,3 за баррель в 2021 году). Если среднемесячная цена на нефть окажется ниже или равной базовой, то налоговый вычет не предоставляется. Суммарно компания может получить налоговый вычет в размере не более 460 млрд рублей", - сообщается в заявлении.

О месторождении

Приобское месторождение - это крупнейшее нефтяное месторождение России, которое отличается сложным геологическим строением, является многопластовым и низкопродуктивным.

Текущие извлекаемые запасы Приобского лицензионного участка составляют более 1,6 млрд тонн. Месторождение открыто в 1982 году и запущено в разработку в 1988 году. Пик добычи нефти на Приобском месторождении на уровне 33,8 млн тонн был пройден 11 лет назад - в 2009 году. За 11 лет (с 2009 по 2019 год) добыча нефти сократилась на 29%. По данным "Роснефти", инвестиционное соглашение предотвратит дальнейшее более существенное падение добычи.