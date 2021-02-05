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Курс евро на Мосбирже опустился ниже 90 руб. впервые с 21 января

По данным на 10:23 (мск) курс евро находился на уровне 89,94 руб.
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Курс евро на Мосбирже опустился ниже 90 руб. впервые с 21 января, следует из данных торгов.

К 10:03 мск курс евро опустился ниже 90 руб. впервые с 21 января. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,09%, до отметки 75,44 руб.

По данным на 10:23 мск курс доллара находился на уровне 75,18 руб. (-0,4%), евро - до 89,94 руб. (-0,4%).

К 10:03 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3406,22 пункта (+1,01%). Индекс РТС находился на уровне 1425,23 пункта (+1,61%).

 

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Россия
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