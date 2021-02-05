Мишустин: наихудшего сценария для экономик стран ЕАЭС в период пандемии удалось избежать

АЛМА-АТА, 5 февраля. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогли избежать наихудшего сценария для своих экономик в период пандемии, сейчас важно обеспечить вакцинацию населения от коронавируса во всех странах объединения. Об этом в пятницу заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

"Благодаря слаженным действиям удалось не допустить самого плохого сценария для экономик наших стран", - сказал он, подчеркнув, что "борьба с коронавирусом остается важным направлением" совместной деятельности стран "пятерки".

"Очевидно, что решающим фактором здесь станет создание возможностей для вакцинирования на территории всего союза", - акцентировал внимание Мишустин, добавив, что РФ готова оказывать в этой сфере поддержку своим партнерам. Он напомнил, что в России уже зарегистрированы две вакцины от ковида и идет регистрация третьей, а также началась массовая бесплатная вакцинация.

Глава правительства РФ призвал принимать и другие меры по предотвращению распространения инфекции и созданию условий для безопасного пассажирского сообщения внутри союза. Он напомнил о запуске в пилотном режиме приложения "Путешествую без COVID-19", которое сейчас работает в России, Армении и Белоруссии. "Мы, конечно, ждем расширения такой практики. Уверен, что в результате использования мобильного приложения людям будет гораздо удобнее и быстрее вернуться к обычной жизни, они смогут также выехать на работу в другую страну, путешествовать", - сказал Мишустин.

Использование рядом стран ситуации, вызванной пандемией коронавируса, грозит непредсказуемыми и опасными последствиями, добавил Мишустин. Он отметил, что вместо сотрудничества в борьбе с пандемией "некоторые государства используют сложившуюся ситуацию в своих интересах".

"Все это может привести к непредсказуемым, я бы сказал даже - опасным, последствиям", - сказал Мишустин. По его словам, "с каждым годом усиливаются экономические санкции, протекционизм, обостряются торговые войны". "И в этих условиях нашим приоритетом должно стать развитие промышленной кооперации в рамках союза и выведение государственных программ по импортозамещению на наднациональный уровень", - считает глава российского правительства.

Совместные инициативы и проекты

Премьер-министр России также заявил, что странам - участницам Евразийского экономического союза нужно с учетом опыта пандемии усилить поддержку совместных научных исследований и инноваций в здравоохранении, в том числе в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями.

"В сфере здравоохранения надо с учетом опыта коронавируса усилить поддержку совместных инициатив и проектов в области научных исследований и внедрения инновационных решений, - считает он. - Тех, которые в первую очередь касаются профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний".

Российский премьер затронул и тему образования. Он отметил, что в этой области в Евразийском экономическом союзе предполагается создание единого информационного портала. "Предстоит обеспечить признание на всей территории ЕАЭС профессиональной квалификации по наиболее востребованным специальностям, а также ученых степеней и званий", - сказал Мишустин.

В Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба.