В Карелию привлекли 2,8 млрд рублей инвестиций

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций, вложенных в Карелию в первый год действия федеральной программы социально-экономического развития республики, составил 2,8 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Правительство РФ утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Карелии на 2020-2024 годы и выделит на ее реализацию 5 млрд рублей из федерального бюджета. Ранее Карелия была включена в список десяти отстающих регионов России, которым необходима дополнительная помощь.

"Один из целевых показателей нового плана - это 10 миллиардов [рублей] частных инвестиций. За прошлый год мы уже получили почти три миллиарда инвестиций", - приводит слова главы Карелии Артура Парфенчикова пресс-служба.

По итогам 2020 года также в рамках программы создано 182 новых рабочих места при итоговом показателе, которого нужно достичь к 2024 году, в почти 1,7 тыс. мест. В целом все показатели первого года республика выполнила, освоив полностью 1 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета, добавил Парфенчиков

Программа развития Карелии

Среди проектов, вошедших в индивидуальную программу развития, развитие археологического комплекса древних наскальных рисунков "Беломорские петроглифы", претендующих на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Полная стоимость работ, среди которых строительство автомобильной дороги к объекту с мостом через реку Кислый Пудас, создание визит-центра и благоустройство, составит 602 млн рублей.

В 2021 году в Карелии также планируется начать строительство первой роботизированной молочной фермы на базе государственного совхоза "Ведлозерского" в Пряжинском районе. В Петрозаводске в 2022 году начнется строительство кластера зимних видов спорта, а также почти 1,3 млрд рублей потратят на строительство производственных зданий на территории промышленного парка в городе. Работы планируется начать в 2021 году.

Кроме того, за счет федеральной поддержки в регионе возможна частичная компенсация затрат инвесторов на покупку техники и оборудования. По итогам 2020 года помощь была оказана пяти предприятиям, работающим в области пищевого производства и деревообработки, на сумму 373,8 млн рублей.