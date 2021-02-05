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Парламент Украины ввел электронный учет труда работников

Согласно закону, по требованию сотрудника работодатель обязан внести в трудовую книжку записи о приеме, увольнении и переводе, несмотря на электронный учет

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Верховная рада приняла во втором чтении правительственный проект закона об учете труда работников в электронном виде, который позволит постепенно заменить бумажные трудовые книжки. Такое решение в пятницу поддержали 265 депутатов при минимально требуемых 226.

"Учет трудовой деятельности работника осуществляется в электронной форме в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования", - сказано в документе. Вместе с тем по требованию работника работодатель обязан вносить в его трудовую книжку записи о приеме на работу, переводе и увольнении.

В пояснительной записке к закону отмечается, что электронный реестр трудовой деятельности уменьшит затраты работодателей на ведение бумажного документооборота, упростит доступ к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию.

Кроме того, это позволит упростить учет данных об образовании и квалификации граждан, а также создать необходимые условия для внедрения автоматического назначения пенсий и социальных выплат.

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