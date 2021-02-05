Первый арктический мотель появится на "дальневосточном гектаре" у трассы Певек - Билибино

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Первый мотель и зону отдыха планируется построить в окрестностях Плевка на Чукотке, на участке, взятом по программе "Дальневосточный гектар", сообщили в пятницу в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике (АРЧК).

"Житель Москвы <…> взял землю по программе "Дальневосточный гектар" неподалеку от Певека и планирует открыть мотель и кафе на трассе, соединяющей Певек с Билибино", - говорится в сообщении.

В пресс-службе со ссылкой на инициатора строительства отметили, что на данный момент таких проектов в окрестностях Певека нет, мотель, кафе и зона отдыха будут востребованы водителями, а расположение площадки на трассе рядом с городом позволит привлекать и жителей города. Кроме того, в перспективе владелец "дальневосточного гектара" планирует использовать площадку как туристическую базу, откуда будут начинаться маршруты для любителей полярного туризма.

На сегодняшний день согласование для обустройства съезда с дороги уже получено. Летом этого года планируется возвести здание мотеля, а к концу года - принять первых постояльцев.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что Дальний Восток обладает самым большим "потенциалом для взрывного роста туризма".

О программе

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли. По данным АРЧК, граждане оценили возможности программы "Дальневосточный гектар" для реализации инициатив в сфере туризма - на сегодняшний день 7% получателей земельных участков выбрали эти виды деятельности. За время действия программы земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" в ДФО взяли около 89 тысяч человек.