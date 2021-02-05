ОНФ попросил Минэнерго направить в Хабаровский край дополнительные объемы топлива

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) попросили Минэнэрго устранить дефицит топлива в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба ОНФ.

"Мы благодарны всем жителям, которые давали нам оперативную информацию, собственно говоря, мы на собственной шкуре ощутили дефицит бензина в нашем регионе. Для оперативного решения вопроса мы обратились в федеральное Минэнерго, чтобы в Хабаровский край были направлены дополнительные объемы бензина", - приводятся в сообщении слова сопредседателя регионального штаба ОНФ в Хабаровском крае Андрея Белоглазова.

По его словам, в настоящий момент бензин стал поступать в Хабаровский край. "Каждый день мы видим бензовозы, обеспечивающие заправочные станции. В настоящее время в Хабаровском крае ситуация стала стабилизироваться, тем не менее в этот период бензинового кризиса предприимчивые люди стали заниматься спекуляцией, продавать бензин вдвое дороже. Региональное отделение ОНФ продолжает держать ситуацию на контроле и обращается ко всем жителям, чтобы нам давали информацию о попытках спекуляции и различного рода мошенничествах", - добавил Белоглазов.

В Минэнерго сообщили ОНФ, что проблема с поставками топлива возникла из-за ремонта оборудования на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. Однако сейчас завод уже восстановил работу, а для пополнения региональных запасов топлива и реагирования на ажиотажный спрос в Хабаровский край направлены дополнительные объемы топлива из других регионов Сибири, отмечается в пресс-релизе Народного фронта.

Ситуация с запасами топлива в регионе обострилась в конце января, когда Хабаровский НПЗ остановил на ремонт установку каталитического риформинга, отвечающую за выпуск высокооктановых бензинов. Несмотря на созданный заводом 20-дневный запас топлива, бензина стало не хватать, на АЗС образовались очереди. Минэнерго и ФАС договорились с сибирскими НПЗ о поставках бензина в регион. Хабаровский завод полностью возобновил отгрузку дефицитного топлива 3 февраля.