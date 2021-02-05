ВТБ предупредил о новом виде мошенничества

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ начал получать обращения о новом виде мошенничества в области закупочной деятельности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"Злоумышленники, представляясь сотрудниками подразделения закупок банка, направляют на почту потенциальным контрагентам приглашения принять участие в закрытом конкурсе на поставку производимой ими продукции, - отмечают в банке. - Мошенники убеждают контрагентов, что конкурс имеет внесистемный характер, в связи с чем сведения собираются по почте. После получения уставных документов от участника ему предлагается ряд опций, которые гарантированно приведут к победе в закрытом конкурсе. Чаще всего злоумышленники предлагают услуги третьих лиц по получению дополнительных разрешений, допусков и прочей разрешительной документации. После перевода денежных средств от контрагента за оказанные услуги представитель лжезаказчика пропадает, а обманутый контрагент обращается в банк с просьбой подтвердить личность представителя и проведение банком соответствующего конкурса".

На сегодня в банк ВТБ поступило более 20 обращений от контрагентов с просьбой подтвердить проведение закрытых закупочных процедур, средний размер ущерба в таких случаях составляет около 30 тыс. рублей.

"Обращаем внимание наших клиентов и контрагентов, что предложения в рамках проведения "закрытых закупочных процедур" не имеют отношения к фактической закупочной деятельности банка. ВТБ проводит свою закупочную деятельность в рамках 223-ФЗ и в соответствии с внутренним положением о закупках товаров, работ и услуг. Закупочные процедуры, запросы ценовой информации проходят на аккредитованной закупочной площадке ЕЭТП в секции ВТБ и на платформе ВТБ бизнес коннект. Также обращаем внимание, что в контактных данных банка ВТБ указываются электронные адреса в формате …@vtb.ru и стационарные телефонные номера", - подчеркнули в пресс-службе банка.