Мишустин освободил Антона Дроздова от должности замглавы Минфина в связи с ее сокращением

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Антона Дроздова от должности заместителя министра финансов РФ в связи с ее сокращением. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Освободить Дроздова Антона Викторовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности", - говорится в документе.

Антон Дроздов с июля 2008 по январь 2020 года занимал должность председателя правления Пенсионного фонда РФ. В январе 2020 года распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина на этот пост назначен Максим Топилин, ранее занимавший должность главы Министерства труда и социальной защиты РФ. С января 2020 года Дроздов занимал должность замглавы Минфина.