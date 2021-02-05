{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россельхознадзор запретил поставки птицы и яиц из Индии

Решение связано с ухудшением ситуации по гриппу птиц в Индии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 5 февраля запретил поставки птицы и яиц из Индии в связи с ухудшением ситуации по гриппу птиц в стране. Об этом говорится в материалах ведомства.

"В связи с ухудшением на территории Индии эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 5 февраля 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Индии следующей продукции: живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции не прошедших тепловую обработку (не менее 70 градусов), за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц", - отмечается в документах.

Ведомство также запретило ввоз из Индии готовой продукции из птицы или содержащей в своем составе продукты переработки птицы, кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.

Кроме того, вводятся временные ограничения на транзит по территории Российской Федерации живой птицы из Индии.

Теги
ИндияРоссия
Фонд дольщиков предложил облегчить исключение домов из реестра долгостроев
Сейчас в реестр проблемных домов попадают объекты, срок строительства которых нарушен более чем на шесть месяцев, а также объекты застройщика, признанного банкротом
Читать полностью