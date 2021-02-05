РСПП назвал события, которые больше всего повлияли на экономику в 2020 году

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) назвал главные события 2020 года, которые больше всего повлияли на экономику. Об этом говорится в сообщении РСПП.

"Главным событием года оказалось закрытие границ, усложнение логистики, разрывы технологических цепочек, ограничение поставок сырья, оборудования, комплектующих, ограничение на перемещения работников в результате распространения COVID-19. Оно стоит на первом месте по частоте упоминаний с большим отрывом - 89,1% респондентов", - свидетельствуют данные опроса членов бюро и правления РСПП.

Согласно составленному по итогу опроса рейтингу, в пятерку лидеров по частоте упоминаний также вошли еще два негативных явления, связанных с пандемией, - падение цен на нефть в начале прошлого года, его указали 63,6% компаний, и нестабильность на валютном рынке, которую отметили 50,9% респондентов.

РСПП отмечает, что последовательное снижение ключевой ставки Банком России до 4,25% назвали главным событием 56,4% опрошенных. Факт оказания антикризисной поддержки оказался на пятом месте с долей 49,1%.

"Также треть компаний выделила в качестве существенного фактора деятельности в 2020 году мораторий на проверки и продление разрешительных документов, лицензий, введенные в связи с эпидемиологической ситуацией. Этот результат согласуется с данными опросов РСПП, когда аналогичные административные меры, например, в налоговой сфере, зачастую оценивалась бизнесом выше, чем многие формы прямой финансовой поддержки", - отмечает союз.

Согласно данным РСПП, почти 35% опрошенных бизнесменов указали в качестве ключевого события года принятие общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.