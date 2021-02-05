Россельхознадзор беспокоит отсутствие реакции ЕЭК на предложения по рынку ГМО-растений

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор беспокоит отсутствие реакции ЕЭК на предложения по унификации подходов к регулированию рынку ГМО-растений и семян. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор обеспокоен отсутствием реакции стран ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии на предложение начать работу по унификации подходов к регулировании рынка ГМО-семян и растений", - отмечается в сообщении.

В начале января 2021 года Россельхознадзор сообщил, что неоднократно обращался к Евразийской экономической комиссии с предложением о законодательном регулировании выращивания и перемещения между странами союза ГМО-семян и растений. Последний такой запрос был отправлен 30 декабря 2020 года. Однако, как говорится в сообщении, этот вопрос так и не получил развития.

Между тем Россельхознадзор считает, что текущая разобщенная правовая система способствует свободному обращению модифицированных семян на территории ЕАЭС, также ГМО-семена могут попадать и в Россию. "Происходит это по двум причинам. Первая заключается в отсутствии контроля при перемещении продукции между странами союза, что позволяет осуществлять ее беспрепятственную перевозку. Вторая - в отсутствии единой и прозрачной системы контроля за выращиванием ГМО-продукции в ЕАЭС", - отмечается в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что Россельхознадзор предпринял попытки обсуждения этого вопроса с каждой из стран ЕАЭС. В частности, в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию были направлены предложения провести по данной теме видеоконференции и просьбы предоставить для анализа законодательные нормативы и требования, предъявляемые к семенам и продукции по наличию в них генетических модификаций. Однако компетентные ведомства Белоруссии, Казахстана и Киргизии не ответили на официальные письма Россельхознадзора. Инспекционный орган по продовольственной безопасности при правительстве Армения сообщил, что запрашиваемая информация будет представлена только после вступления в силу в стране закона "О генно-модифицированных организмах", отмечается в сообщении.

"Россельхознадзор считает, что игнорирование данной проблемы может привести к негативным последствиям для агропромышленного комплекса всех стран союза", - говорится в сообщении.

Ведомство продолжит работу по установлению предъявляемых странами ЕАЭС требований к содержанию ГМО и будет в рамках своей компетенции настаивать на важности установления единой системы контроля в этой области.

Предложения Россельхознадзора

Россельхознадзор предлагает внести соответствующие изменения в договор о Евразийском экономическом союзе и соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза.

Кроме того, ведомство инициировало принятие международного договора государств - членов ЕАЭС о порядке ввоза и перемещения семян сельскохозяйственных растений, полученных с использованием генной инженерии, и контроля за их обращением на территории союза.

Также Россельхознадзор считает необходимым внести изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности зерна", предусматривающие запрет производства на территории всех государств - членов ЕАЭС зерна, содержащего ГМО.