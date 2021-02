Россельхознадзор разрешил пяти предприятиям из Казахстана поставлять помидоры в Россию

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 9 февраля 2021 г. разрешил пяти предприятиям из Алматинской области Казахстана поставлять помидоры в Россию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 9 февраля 2021 года отменяет ограничения на ввоз в Россию томатов с предприятий TOO "Eurasian Green Product" (Алматинская область), TOO "Ecoculture Fields" (Алматинская область), TOO "Энигма-Инвест" (Алматинская область), TOO "BPBAPK" (город Алматы) и TOO "ТД Арна" (LST Market, Алматинская область)", - отмечается в сообщении.

В Россельхознадзоре указали, что такое решение принято на основании информации от Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана о проведенных карантинных фитосанитарных мероприятиях в отношении томатов, производимых данными компаниями, и принимаемых компетентным ведомством мерах по недопущению ввоза и вывоза с территории республики продукции, зараженной вирусом коричневой морщинистости плодов томата. Овощи будут поставляться в РФ под гарантии Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана.

Ввоз томатов и перцев из Актюбинской и Алматинской областей Казахстана был запрещен с 18 января 2021 года из-за выявления в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus), в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера. Ранее Россия уже разрешила поставки некоторым предприятиям этих областей.