Orlen планирует подписать новый контракт с "Роснефтью" до конца февраля

ВАРШАВА, 5 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen может подписать контракт с "Роснефтью" до конца февраля текущего года. Об этом пресс-служба польской компании сообщила корреспонденту ТАСС в пятницу.

"PKN Orlen находится на завершающей стадии переговоров с "Роснефтью" по поставкам нефти. Планируем подписать контракт до конца февраля этого года", - информировали в компании.

В феврале 2013 года "Роснефть" подписала с PKN Orlen прямой контракт на поставку в Польшу по нефтепроводу "Дружба" в течение трех лет около 6 млн тонн нефти в год (порядка 18 млн тонн в течение срока действия контракта), сумма сделки составляла ориентировочно $15 млрд. В декабре 2015 года компании продлили контракт на поставку нефти еще на три года, увеличив объемы поставки до 25,2 млн тонн, а в 2019 году "Роснефть" и PKN Orlen заключили двухлетний контракт.